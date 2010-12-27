Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусом в Выборге

Напомним, в аварии никто не пострадал.

Автобус №9 направления ТЦ "Сокол" - ПТУ №46 сегодня утром, 12 февраля, примерно в 10:00 "прижался" к дорожному ограждению в Выборге. В аварии никто не пострадал.

Мы поехали по новому маршруту, по новому мосту рядом с кольцом. Там есть остановка, где мы припарковались, чтобы зашли люди. Когда автобус начал трогаться, его немного занесло. Водитель остановился и спросил все ли у нас хорошо. После тронулся снова и тогда появилось то повреждение, которое видно на фото. После этого водитель попросил всех выйти из автобуса. рассказал один из пассажиров

Также он отметил, что из-за введения нового маршрута, автобусы, которые раньше курсировали раз в семь минут, теперь прибывают раз в 25.

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