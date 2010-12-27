Вторник в Выборге начался с мокрого снега и гололеда

Также дорожные службы напоминают водителям о возможных чрезвычайных ситуациях на дорогах и просят быть внимательными, соблюдать все правила дорожного движения.

Сегодня, во вторник, 12 февраля, синоптики прогнозируют на всей территории Ленобласти осадки в виде мокрого снега, а также гололедицу и ветряную погоду. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Так, ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. День будет ветреным, дороги – скользкими. Температура будет колебаться от +1 до -1 градусов. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается. Отмечается, что есть вероятность инфекционных заболеваний и травматизма среди населения. Показатель заболеваемости гриппом находится выше уровня эпидемического порога.

Также дорожные службы напоминают водителям о возможных чрезвычайных ситуациях на дорогах и просят быть внимательными, соблюдать все правила дорожного движения. Не менее внимательными стоит быть и пешеходам, так как на дорогах в регионе очень скользко.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: @konilin