Очевидцы: утром на Воскова сгорела легковушка

Утром 14 мая в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль. Очевидцы рассказали, что машину не удалось потушить своими силами.

Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра около дома №1 по улице Воскова. В связи со случившимся место происшествия было ограждено. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение по улице с двух сторон. Пользователи соцсетей сообщили, что на обочине полыхал легковой автомобиль марки " Renault LOGAN".

Отмечается, что как только машина загорелась, водитель попытался потушить ее самостоятельно. Об этом свидетельствует и белый налет вокруг авто. Помочь спасти транспортное средство от языков пламени петербуржцу никто не остановился.

Мимо проходил, жаль мужика. Все проезжали и даже не останавливались. Сначала можно было и огнетушителем потушить. 2 машины только остановились, но было уже поздно. Подписчик группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Андрей Шотикович

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Выборгском районе на пешеходе сбили велосипедистку.