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Очевидцы: в здании Эрмитажа начался пожар, МЧС на месте

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Горожане предполагают, что в здании главного музея города возник пожар. Около него собралось несколько пожарных машин.

Около полудня в пятницу, 8 сентября, очевидцы заметили необычную активность около здания Зимнего дворца. К Эрмитажу съехалось около 15 машин проивопожарной службы. Из окна подвального помещения валит дым. 

Представители ГУ МЧС сообщают, что информация о задымлении в главном здании мзея на Дворцовой площади поступило в экстренные службы. на место отправили сразу несколько машин. Пожару сразу же присвоили третий номер сложности, так как он угрожает объекту исторического и культурного наследия. С этим же связано увеличенное число расчетов, прибывших на место.

Очевидцы: в здании Эрмитажа начался пожар

Очевидцы: в здании Эрмитажа начался пожар

Фото: Мегаполис

Видео: Instagram / anfisa_gash

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Теги: новости спб , пожар в эрмитаже , происшествие спб
Категории: Происшествия

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