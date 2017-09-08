Очевидцы: в здании Эрмитажа начался пожар, МЧС на месте

Горожане предполагают, что в здании главного музея города возник пожар. Около него собралось несколько пожарных машин.

Около полудня в пятницу, 8 сентября, очевидцы заметили необычную активность около здания Зимнего дворца. К Эрмитажу съехалось около 15 машин проивопожарной службы. Из окна подвального помещения валит дым.

Представители ГУ МЧС сообщают, что информация о задымлении в главном здании мзея на Дворцовой площади поступило в экстренные службы. на место отправили сразу несколько машин. Пожару сразу же присвоили третий номер сложности, так как он угрожает объекту исторического и культурного наследия. С этим же связано увеличенное число расчетов, прибывших на место.

Фото: Мегаполис

Видео: Instagram / anfisa_gash