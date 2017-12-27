Очевидцы сняли на видео место ДТП с участием Гелендвагена и скорой помощи

Канал Piter.TV первым публикует видео с места ДТП на Красноармейской улице.

В Петербурге на Красноармейской улице иномарка Гелендваген влетела в машину скорой помощи и дом. Канал Piter.TV публикует видео с места ДТП. На эксклюзивных кадрах можно рассмотреть сам внедорожник, стоящий на "аварийке". Он находится под углом в 45 градусов к желтому пятиэтажному зданию. Вокруг машины суетятся зеваки, среди них можно заметить людей в одежде врачей скорой помощи. Напротив места аварии дежурит сотрудник ГИБДД. Случившееся слегка тормозит движение по Красноармейской улице и Лермонтовскому проспекту, однако серьезной пробки на видео нет.

Не попала в кадр и машина скорой помощи, ставшая вторым участником ДТП. Судя по всему, ее уже отогнали в сторону. Ранее мы писали, что появились фото с Красноармейской, где Гелендваген влетел в дом и скорую.

Видео: Piter.TV

Фото: социальные сети