У Эрмитажа в Петербурге выстроилась многодесятковая очередь

Согласно кадрам 78.ru, очередь растянулась на несколько десятков метров.

4 ноября у Государственного Эрмитажа в Петербурге собралась длинная очередь из желающих попасть в музей бесплатно. Праздничная акция, приуроченная ко Дню народного единства, привлекла большое число горожан и туристов.Сегодня, 4 ноября, Государственный Эрмитаж открыт для бесплатного посещения в честь Дня народного единства. Из-за этого у музея собралась большая очередь из желающих попасть внутрь, сообщает 78.ru.

Бесплатно посетить можно Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. В праздничную программу также включили Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", куда пускают только в составе экскурсионных групп.

Ранее мы сообщали, что бесплатный вход в Эрмитаж собрал длинные очереди.

Фото: Piter.TV