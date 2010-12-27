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Очень сильный вор украл тормоза от поезда на станции "Царское село"
Сегодня, 15:34
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Butenko
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Очень сильный вор украл тормоза от поезда на станции "Царское село"

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Под Петербургом задержан мужчина, укравший 13-килограммовую деталь от локомотива.

Транспортная полиция Петербурга задержала 29-летнего мужчину, который украл и сдал в пункт приема металлолома крупную деталь от поезда. Как сообщает пресс-служба УТ МВД, ЧП случилось накануне на станции "Царское село". Оттуда исчезли важные запчасти тормозной системы, использующейся на грузовых поездах. Это были детали воздухораспределителя для тормозов вагонов-контейнеров общим весом в 13 кг..
 
 За несколько часов очень сильный вор смог дотащить металл до города Пушкин. Там он сбыл награбленное в крупном пункте приема металла. Однако уже через несколько часов о краже узнали работники транспортной полиции. Они нашли украденную тормозную систему и установили личность преступника.
 
Теперь 29-летнего уроженца Брянска ждут следствие и суд. Следствие уже возбудило уголовное дело по факту преступления на железной дороге.
 
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Теги: новости петербурга , царское село , что случилось в петербурге
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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