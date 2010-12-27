Очень сильный вор украл тормоза от поезда на станции "Царское село"

Под Петербургом задержан мужчина, укравший 13-килограммовую деталь от локомотива.

Транспортная полиция Петербурга задержала 29-летнего мужчину, который украл и сдал в пункт приема металлолома крупную деталь от поезда. Как сообщает пресс-служба УТ МВД, ЧП случилось накануне на станции "Царское село". Оттуда исчезли важные запчасти тормозной системы, использующейся на грузовых поездах. Это были детали воздухораспределителя для тормозов вагонов-контейнеров общим весом в 13 кг..

За несколько часов очень сильный вор смог дотащить металл до города Пушкин. Там он сбыл награбленное в крупном пункте приема металла. Однако уже через несколько часов о краже узнали работники транспортной полиции. Они нашли украденную тормозную систему и установили личность преступника.

Теперь 29-летнего уроженца Брянска ждут следствие и суд. Следствие уже возбудило уголовное дело по факту преступления на железной дороге.