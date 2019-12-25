Обвиняемый в убийстве девочки под Тосно останется в СИЗО до декабря

Суд Петербурга оставил под стражей обвиняемого в убийстве девочки.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей Федору Мехнину, обвиняемому в убийстве 12-летней девочки и насильственных действиях сексуального характера. Под арестом мужчина останется до 3 декабря.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Мехнин обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Сам обвиняемый не возражал против продления меры пресечения.

По версии следствия, 3 июля в районе садоводства "Захожье-5" возле Никольского мужчина встретил 12-летнюю девочку, возвращавшуюся из леса. Угрожая ей ножом, он потребовал совершить действия сексуального характера. Девочка оказала сопротивление, после чего мужчина нанес ей не менее 29 ножевых ранений. От полученных травм ребенок скончался на месте.

После преступления фигурант, как считают следователи, пытался скрыть его следы. Он снял со своего банковского счета около 1 млн руб. и намеревался покинуть страну. Мужчину задержали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.

Мехнин признал вину и дал следствию показания. Под стражей он находится с 5 июля.

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