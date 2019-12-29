Обвиняемого в содействии террористической организации заключили под стражу в Петербурге

Подсудимый свою вину отрицает.

Фрунзенский районный суд заключил под стражу Давранбек Косимова, обвиняемого в содействии террористической организации. В 2018 году мужчина переводил деньги на счет организации, а позднее склонял двух лиц к участию в ее деятельности. Об этом 26 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расследование установило, что 30 марта 2018 Давранбек Косимов перевел 100 долларов США Газиеву, который находится в международном розыске. Деньги пошли на финансирование международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Кроме того, с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 Косимов уговаривал двух людей участвовать в деятельности запрещенной организации. Подсудимый делал акцент на том, что каждый мусульманин должен принять участие в войне в Сирии на стороне террористов и помогать им с финансированием. Известно, что "переговоры" велись на улице Турку, 27 в Петербурге.

Во вторник, 25 февраля, Косимова удалось задержать, тогда же ему предъявили обвинение. Он не признает своей вины. Обвиняемый останется под стражей до 19 апреля 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского вербовщика террористов заключили под стражу.



Фото: Piter.TV