Обвиняемый в теракте в магазине "Перекресток" проверится у психиатров

Дмитрий Лукьяненко отправится в психбольницу для обследования.

Обвиняемый дела о теракте в петербургском магазине "Перекресток" Дмитрий Лукьяненко пройдет психиатрическую экспертизу. Известно, что задержанного переведут из следственного изолятора "Кресты" в специальную больницу.

Обследования будут проводить медики больницы № 6 на улице Грибакиных. 31 января Санкт-Петербургский горсуд отклонил жалобу Лукьяненко на арест, в "Крестах" обвиняемый останется до 28 февраля 2018 года.