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Обвиняемый в теракте в магазине "Перекресток" проверится у психиатров
Вчера, 15:01
0
Shdaria
688

Обвиняемый в теракте в магазине "Перекресток" проверится у психиатров

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Дмитрий Лукьяненко отправится в психбольницу для обследования.

Обвиняемый дела о теракте в петербургском магазине "Перекресток" Дмитрий Лукьяненко пройдет психиатрическую экспертизу. Известно, что задержанного переведут из следственного изолятора "Кресты" в специальную больницу.

Обследования будут проводить медики больницы № 6 на улице Грибакиных. 31 января Санкт-Петербургский горсуд отклонил жалобу Лукьяненко на арест, в "Крестах" обвиняемый останется до 28 февраля 2018 года.
 
Теги: новости петербург , новости спб , обвиняемы в теракте в перекрестке , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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