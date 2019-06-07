Общественность Выборга добилась сокращения платы за обращение с ТКО

Региональный оператор снизил предполагаемый изначально уровень платы за вывоз и утилизацию мусора для всего Выборгского района.

Общественность Выборгского района добилась уступок в вопросе внедрения так называемой "мусорной реформы" на территории муниципального образования. Запланированный областными властями уровень платы за вывоз и утилизацию ТКО, который неприятно удивил местных жителей и депутатов, все-таки будет понижен. Об этом стало известно из официального сообщения руководителя регоператора Николая Хасиева, направленного на имя главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Если раньше региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами планировал ввести ценник в 6.35 рубля с квадратного метра, то сейчас этот показатель понижен до 5.99 рублей. Понизится и норматив для владельцев частных домов.

В официальном уведомлении (исх.№ 623УК-06/19 от 5.06. 2019 г.) сообщается, что размер платы за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 5 руб. 99 коп. за 1 кв. м. ; в домовладениях — 354 руб. 11 коп. с 01. 06. 2019 г. по 01.11. 2019 г. информирует пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области

Ранее представители общественности и депутатского корпуса обращались в Правительство Ленинградской области с требованием понизить размер платы. Активное обсуждение в рамках Общественного совета по ЖКХ Выборгского района и волнения в социальных сетях повлияли на итоговое решение регионального оператора.

Ситуацию прокомментировал Сергей Балабанов, председатель Общественного совета по ЖКХ.

На наше обращение в адрес губернатора Ленинградской области последовал устный ответ со стороны губернатора в адрес главы администрации Выборгского района Ленинградской области. И получили письмо генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО Ленинградской области о том, что на период с 1 июня и до массового введения нового регулирования ТКО в Ленинградской области, то есть до ноября 2019 года снижен тариф до 5 рублей 99 копеек. Что и является ответом на наше обращение. К сожалению, значит, перенос или отсрочка невозможна из-за действия ФЗ. Поэтому как вариант введения смягчения реформы были предусмотрены данной мерой. Сергей Балабанов, председатель Общественного совета по ЖКХ

Для справки: Реформа сферы "Обращение с отходами" началась в Ленинградской области с 1 апреля 2019 года, с Приозерского района. На новую систему по обращению с твердыми бытовыми отходами Выборгский район был переведен с 1 июня 2019 года, с 1 июля — Лужский. Остальные районы вступят в "мусорную реформу" только в ноябре этого года.

Ранее мы писали, что "Мусорная реформа" в Выборгском районе: вопросов больше, чем ответов