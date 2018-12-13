“Мусорная реформа” в Выборгском районе: вопросов больше, чем ответов

До внедрения новой системы вывоза и утилизации мусора в Выборгском районе остается 2 недели. Накануне в Выборг приехали представители регоператора, чтобы объяснить местным жителям преимущества новой схемы. Получилось не очень. Чиновники просто не смогли ответить на вопросы выборгских депутатов и общественников.

На Выборгский район неумолимо надвигается нашумевшая "мусорная реформа". Уже с июня все мы начнем по-новому платить за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов. А на местный рынок выйдет областная компания-монополист, которая и будет полностью контролировать отрасль. Пока что эта новость скорее тревожит экспертов и население. Да и чему радоваться, когда даже на федеральном уровне "мусорную реформу" все открыто называют сырой, недоработанной. Не зря Москва, Санкт-Петербург и еще десяток регионов отложили ее реализацию на 2020-2022 годы.

Но власти Ленинградской области решили ничего не откладывать. С ноября 2019-го на эту систему перейдут все муниципалитеты региона. А обкатать "мусорную реформу" решили на Приозерском и Выборгском районах (здесь она стартует в апреле и июне, соответственно). Вот повезло, так повезло. Почему выбрали именно нас? Может быть, спросили мнение населения и местной администрации? Нет. Просто на уровне области считается, что существующая мусорная инфраструктура лучше всего развита именно в Выборге. Мол, здесь проще экспериментировать и набивать шишки: нужно просто взять и "проапгрейдить" уже существующие схемы.

Звучит неплохо для чиновников правительства, но... Статус "экспериментальной площадки" означает одно: именно Выборгский район ощутит на себе все слабые места реформы. Возможно, к ноябрю-декабрю, их исправят, проведут работу над ошибками. Но нам-то с этим жить.

Будем честны. Что сейчас обыватель знает о мусорной реформе наверняка? Только три факта:

- платить за вывоз и утилизацию мусора придется больше, в некоторых случаях - в разы! - рулить процессом будут организации из областного центра, а не местные компании - дозвониться/дописаться до них будет явно сложнее (мы это проходили в случае с областным "Водоканалом") - для жителей МКД тариф будет завязан на площадь жилья, что совершенно невыгодно для маленьких семей, живущих на больших площадях (для одиноких обладателей крупных квартир все еще хуже)

На этом все. Вы слышали что-нибудь о деталях расчетной формулы? О том, что потребитель получит за эти деньги? Ждут ли нас сортировка мусора и новенькие контейнеры? Как региональный оператор планирует строить работу с ТСЖ и УК? Вот и мы не слышали. До старта реформы осталось менее трех недель, а сведений - кот наплакал. Ни местным властям, ни депутатам, ни жителям никто по-человечески ничего не объяснил.

Во вторник, 14 мая в город пригласили областных чиновников, отвечающих за внедрение проекта. Их ждали на заседании общественно-координационного совета при главе администрации по вопросам ЖКХ. Затея удалась: в город приехали руководитель Управления по обращению с ТКО Борисов Николай Александрович, руководитель оператора по обращению с ТКО Хасиев Николай Олегович, а также группа их заместителей, помощников и консультантов. Свои вопросы им задавали выборгские депутаты, главы УК и ТСЖ, представители бизнеса. У мероприятия была простая цель: разобраться, как это будет работать, и нужно ли оно вообще Выборгскому району.

В начале выборжанам рассказали о ключевых принципах работы новой системы. Если кратко, то:

- запуск реформы назначен на 1 июня, это решение Правительства Ленобласти и Александра Дрозденко, отсрочек ждать не стоит; - тариф для многоквартирных домов вырастет значительно - до 6.35 рублей с квадратного метра, владельцы частных домов заплатят по единому тарифу; - вывозить мусор в районе будут те же 10 перевозчиков, что и сейчас, да и РАСЭМовский полигон менять не будут - но платить им из собранных с народа средств будет регоператор; - рулить работой на местах регоператор будет "удаленно", но в первые месяцы возможны еженедельные выезды для общения с населением на "местах"; - от местных властей требуется только установка контейнерных площадок, ведение реестра контейнеров и просвещение населения; - региональные льготники сохранят свои льготы в той же пропорции, а в будущем будут введены льготы для пенсионеров (50% старше 70 лет, 100% - старше 80 лет).

Ну а дальше из зала полетели вопросы и реплики, на многие из которых высокопоставленные гости… просто не смогли ответить. В лучшем случае, говорили что-то вроде "по тарифам - не к нам, обращайтесь в КРТИ", "по решению не к нам - это позиция Правительства Ленобласти". Вот краткий список основных вопросов и претензий от выборгских депутатов и коммунальщиков:

- чем обоснован рост тарифов в 2-3 раза, если сейчас во многих МКД жители платят по 2-3 рубля за "квадрат"? откуда взялась цифра в 6.35? - перевозчики и полигон останутся прежними, а из нового появятся только управленцы - зачем же платить больше? - кто и как придумал нормы оплаты с квадратного метра, а не по числу жильцов? - как, в конечном счете, улучшится жизнь выборжан от мусорной реформы?

Областные гости попытались сбить накал вопросов своими контраргументами. Мол, никакого "роста в разы" не будет. Выборжане, по их данным, и так платят около "5.2 рубелй с квадратного метра". Якобы такова статистика! Но реплика Николая Борисова не убедила собравшихся. Особенно выборжанку Анастасию:

Вот мой случай. У меня неординарный жилой блок. Секция. Раньше я за год платила 6875 рублей. Из новой формулы по квадратам у меня за год будет получаться более 18 000 рублей. При 4 зарегистрированных жильцах. Как быть?, - спросила она.

В зале повисла пауза. Около минуты Николай Борисов и Николай Хасиев просто молчали, осмысляя услышанное. Видимо, сами чиновники были шокированы суровой правдой жизни. Так ничего и не сказали смелой женщине, просто перешли к следующему вопросу.

Следующей пример своих избирателей и соседей привела депутат МО "Город Выборг" Татьяна Третьяк.

Вот у нас есть дом, был тариф 2.50 копеек. Провели собрание собственников, подняли на 10 копеек, стали получать 2.60. И то люди восприняли как повышение. А теперь тариф будет в 3 раза больше! Люди уже приходят на прием, масса вопросов. Вы приводите в пример Финляндию, где похожая система, но там стоят красивые бачки у каждого дома, все вывозится и сортируется. А у нас? Разве не логично сначала построить заводы, которые будут перерабатывать, сделать всю инфраструктуру, а потом повышать? Предлагаю выйти с инициативой на областных депутатов до окончания весенней сессии о переносе сроков ввода реформы.

Татьяна Третьяк свой ответ получила - "решение принято, сроки никто не перенесет". При этом, получит ли Выборг бачки и полигоны сортировки как в Финляндии, ей так и не сообщили. Да, на 20-й год запланирована установка новых контейнеров: но сколько их будет, и каким будет качество бачков - неизвестно.

Слово взял другой депутат: Анатолий Смольянинов. Его интересовала логика формирования тарифа.

Почему подсчет идет с квадратных метров? У нас разве квадратные метры мусорят? Или люди все-таки? Подскажите, кто принял такое решение?

Ответ был прост - решение принято в областном ЗакСе и Правительстве Ленобласти. Районным депутатам на него не повлиять (кстати, по информации Piter.TV, голоса депутатов регионального парламента разделились поровну - за подсчет по "квадратам" и "по жильцам" - но четкая позиция Александра Дрозденко "внедрять квадраты" решила исход спора).

А если в 100-метровой квартире живет 1 человек? А в маленькой комнатушке большая семья. Кто из них больше намусорит? Разве это выгодно людям?, - не унимались выборжане.

Сколько людей, столько и мнений. Наверняка найдутся те, кому была бы невыгодна подушевая оплата, - выразили мнение представители оператора. Хотя в зале как раз никаких других "мнений" в пользу существующей формулы так и не прозвучало.

Говоря простым языком, диалог не клеился. В какой-то момент Николай Хасиев даже слегка "поплыл". Депутат и представитель союза предпринимателей Светлана Цой задала вопрос от лица владельцев общепита: куда девать пищевые отходы, за которые регоператор по закону не отвечает. Николай Хасиев начал бурно доказывать, что отходы 5-го класса его подчиненные тоже будут вывозить, пока не был прерван собственной сотрудницей. Девушка уточнила: начальник слегка запутался, проблема пищевых отходов пока что не решена и не находится в ведении предприятия. Все остальное вывезут, а отходы кафе и ресторанов - вряд ли.

Были и другие вопросы: о путанице в договорах с ТСЖ, о невозможности заключать контракты "по факту вывезенного мусора", о слабой работе регоператора с юрлицами… и их было бы больше, вот только чиновники спешили на следующую встречу - с главами поселений Выборгского района. Все разошлись, не достигнув реального компромисса.

О том, какие вопросы гостям из Петербурга задавали главы поселений мы расскажем в следующем материале. Пока же, по нашим данным, участники Общественного совета готовят письмо к главе администрации Геннадию Орлову и губернатору Александра Дрозденко. В нем они в вежливой форме еще раз перечислят все слабые места "мусорной реформы" и целесообразности столь срочного ее внедрения. Вот только непонятно, что случится раньше - реакция губернатора на аргументированные претензии депутатов и общественников или же официальный старт проекта на территории Выборгского района.

Все-таки 1 июня - уж очень близко.

Фото: Piter.TV