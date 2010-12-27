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Общественный транспорт столкнулся у "Проспекта Большевиков"
Сегодня, 20:35
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arteliseev

Общественный транспорт столкнулся у "Проспекта Большевиков"

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Пострадавших в результате аварии нет.

В субботу, 23 ноября, в Невском районе Петербурга произошло столкновения двух машин общественного транспорта. Автобсус въехал в маршрутку, выезжающую с остановки. Об инциденте сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

ДТП произошло в районе 19:00 рядом со станцией метро "Проспект Большевиков. Петербуржцы отметили, что автобус неожиданно врезался в маршрутку, не успев затормозить. 

Судя по фотографиям оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Сведений о пострадавших в салонах нет. 

Ранее мы сообщали, что Ford сбил подростка на пешеходном переходе в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today / Василий Гвоздев

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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