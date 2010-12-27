Ford сбил подростка на пешеходном переходе в Петербурге

Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 23 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга Ford наехал на 17-летнего подростка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и региону.

Инцидент произошел около двух-трех часов дня у дома 33/1 по Софийской улице. За рулем американской иномарки находился 40-летний мужчина. Он влетел в несовершеннолетнего, переходившего дорогу на регулируемом пешеходе.

На место аварии прибыла карета скорой помощи. Подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. ГИБДД проверяет все детали аварии.

Ранее мы сообщали, что на Московском проспекте Петербурга из заниженной "Приоры" открыли огонь.

Фото: Piter.TV