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Ford сбил подростка на пешеходном переходе в Петербурге
Сегодня, 18:19
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arteliseev

Ford сбил подростка на пешеходном переходе в Петербурге

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Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 23 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга  Ford наехал на 17-летнего подростка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и региону.

Инцидент произошел около двух-трех часов дня у дома 33/1 по Софийской улице. За рулем американской иномарки находился 40-летний мужчина. Он влетел в несовершеннолетнего, переходившего дорогу на регулируемом пешеходе. 

На место аварии прибыла карета скорой помощи. Подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии.  ГИБДД проверяет все детали аварии.

Ранее мы сообщали, что на Московском проспекте Петербурга из заниженной "Приоры" открыли огонь.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп на пешеходе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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