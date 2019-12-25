Образовательные НКО Петербурга получат 5 миллионов рублей

Правительство Петербурга выделит субсидии на поддержку некоммерческих организаций, которые предоставляют аккредитованные программы высшего образования. Согласно распоряжению, подписанному губернатором, такие учреждения получат 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Отметим, что документ подписан в рамках госпрограммы " Экономика знаний в Санкт-Петербурге". Таким образом, средства выдадут по результатам конкурса по возмещению затрат за 2020 год не позднее 20 ноября.
Кроме того, расходы обязательно должны быть связаны с кадровой подготовкой сотрудников в возрасте 35-50 лет по цифровой автоматизации экономики.
За проведение конкурса и объявление его результатов будут ответственны Комитет по науке и высшей школе.
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Фото: Pixabay
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