Петербургские бизнесмены смогут продлить сроки аренды земельных участков

Для этого необходимо подать заявление в Комитет имущественных отношений.

Бизнесмены, которые арендуют у Петербурга земельные участки, могут продлить арендный договор. Для этого необходимо подать специальное заявление в рамках мер поддержки предприятий во время эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Отметим, что продлеваются договоры, заключенные до 13 марта текущего года вне зависимости от условий заключения и наличия задолженности. Главное условие – отсутствие нарушений закона со стороны заявителя.

Для подачи заявления необходимо обратиться в Заявление Комитет имущественных отношений или ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Дополнительные документы могут быть подписаны в течение 5 дней после обращения.

Известно, что в ведомство поступило уже практически 700 заявлений от бизнесменов и около 900 заявлений на освобождение от арендной платы за второй и третий квартал.

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Фото: Piter.TV