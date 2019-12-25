В Петербурге ребенок может пропустить 5 дней в школе без справки

Если ребенка не было в образовательном учреждении более пяти дней, то ему необходима справка от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными или справка о болезни.

Школьник может пропустить по уважительной причине без справки от врача не более пяти суток за исключением выходных и праздничных дней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Если ребенка не было в образовательном учреждении более пяти дней, то ему необходима справка от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными или же с указанием диагноза и длительности заболевания, если он в период отсутствия болел. Если контакт с больным коронавирусом был, то нужно заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для возвращения в школу.

Если ученик сам переболел коронавирусом, то для допуска к занятиям ему нужна справка от врача. При этом для получения справки после выздоровления детям неделю приходится ждать прием к врачу.

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