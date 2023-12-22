Оборот кафе и ресторанов в Петербурге увеличился за год на 19%

В прошлом году в Петербурге заработало 194 новых заведения.

В 2023 оборот рынка общественного питания в Петербурге составил 199 млрд рублей. Это больше на 18,9%, чем в 2022 году, пишет ТАСС 10 марта.

По словам руководителя отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге Анны Лапченко, увеличение оборота кафе и ресторанов в городе связано с "ростом туристического потока и увеличивающимся спросом на аренду помещений со стороны баров, кальянных и лаунж-баров". В прошлом году в Петербурге заработало 194 новых заведения.

Кроме того, отмечается, что кафе и рестораны активно открываются и на первых этажах в жилых комплексах (ЖК) города. Так, в ЖК бизнес-класса на гастрономические проекты приходится 17% всех занятых площадей, а в элитных – 14%.

Строгие регуляции и возрастающее количество ограничений на открытие заведений в жилых домах заставляют рестораны пересматривать стратегии открытия новых заведений в центральных районах, где преобладают жилые дома, и переориентируют на альтернативные локации в районах с большей долей нежилой инфраструктуры, но с потенциалом развития локации в сфере ресторанной индустрии, например, в районе завода им. Степана Разина, а также в зоне технопарков, в составе бизнес -центров, апарт-отелей и общественных пространств. Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге

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Фото: Piter.TV