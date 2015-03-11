С января 125 новых кафе и ресторанов открылось в центре Петербурга

Основная часть заведений разместилась на Невском проспекте, улице Рубинштейна и улице Некрасова.

За первое полугодие 2023 года в Северной столице открылось 125 новых заведений общепита. Об этом свидетельствует отчёт агентства недвижимости NF Group.

На статистику повлиял рост туристического потока, а также повышение интереса со стороны отечественных ретейлеров и отложенный покупательский спрос: всё это привело к сокращению вакантности помещений. Их доля за полгода достигла 7,7%. Лидерами среди арендаторов стали кафе и рестораны: их доля составила 33%. Основная их часть разместилась на Невском проспекте (13 заведений), улице Рубинштейна (12) и улице Некрасова (12).

Кроме того, с января по июнь 8,2% площадей заняли 64 магазина одежды. В этом случае число открытий превышает число закрытий на 68%, что является рекордом за 4 года.

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Фото: Piter.TV