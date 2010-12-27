В Петербурге выбирают эскиз для мемориальной доски у Ленинградского рок-клуба

В конкурсе участвуют художники со всей России.

В арт-центре "Митьки" на улице Марата стартовала выставка эскизов для мемориальной доски для Ленинградского рок-клуба. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Петербуржцам представили 17 конкурсных работ. В течение лета и осени их присылали художники со всей России.

В финал прошли 4 работы, которые были выбраны жюри. Лучшая работа пройдет процедуру историко-культурной экспертизы.

Мемориальная доска появится на фасаде дома №13А на улице Рубинштейна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро.

Фото: vk.com/mytndvor