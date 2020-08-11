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Обнародована дата выхода четвертого сезона «Фарго»

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Первый эпизод сезона выйдет 27 сентября.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, когда выйдет четвертый сезон сериала "Фарго". Об этом сообщили представители канала FX.

В сюжете нового сезона история противостояния двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской. Действие происходит в Канзас-Сити в 50-е годы. Главные роли в нём исполнят Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу и другие.

Премьера первого эпизода сезона состоится 27 сентября.

Рааее мы сообщали о том, что названа дата премьеры "Мулан" в России.

Видео:FX/YT

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Категории: Лента новостей,

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