Обнародована дата выхода четвертого сезона «Фарго»

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, когда выйдет четвертый сезон сериала "Фарго". Об этом сообщили представители канала FX.
В сюжете нового сезона история противостояния двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской. Действие происходит в Канзас-Сити в 50-е годы. Главные роли в нём исполнят Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу и другие.
Премьера первого эпизода сезона состоится 27 сентября.
Рааее мы сообщали о том, что названа дата премьеры "Мулан" в России.
Видео:FX/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все