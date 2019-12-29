Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов обиделся на норвежских спортсменов

В связи с эпидемией коронавируса последние этапы лыжного сезона были отменены.

Российский лыжник Александр Большунов в эфире шоу "Вечерний ургант" рассказал о том, как узнал о досрочной победе на Кубке мира.

По итогам сезона 2019/20 спортсмен выиграл девять гонок и набрал в общем зачете 2221 очко. В связи с эпидемией коронавируса были отменены пять последних этапов в США и Канаде, и победителем Кубка мира был признан Большунов.

"О том, что выиграл кубок, я узнал в Канаде. Это было во время второй тренировки в зале. Ко мне подошел тренер и поздравил с победой в общем зачете. Я говорю: "Как поздравляете? Еще впереди гонки, будем бороться". А он ответил, что норвежская команда не полетела на североамериканские этапы из-за коронавируса. Какие были первые эмоции? Сначала я обиделся, потому что ребята, с которыми постоянно соперничаю, просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться" - сказал Большунов.

Стоит отметить, что сам кубок остался в Канаде, в городе Канмор, где должны были состояться две заключительные гонки лыжного сезона - масс-старт и гонка преследования на 10 километров.

Напомним, Александр Большунов стал первым российским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по лыжным гонкам.

Ранее мы писали о том, что Большунов выиграл последнюю гонку Кубка мира в Норвегии.

Фото: Reuters