В 2020 году в Петербурге в полтора раза вырастут объемы ремонта дорог

В 2019 году в городе приводят в порядок 120 км дорог.

В 2020 году в Петербурге хотят увеличить объемы ремонта дорог. Об этом заявил врио губернатора города в эфире телеканала "78".

Он отметил, что в этом году в порядок приводят 120 км дорог. В следующем эту цифру хотят увеличить в полтора раза и каждый год добавлять на ремонт дорог 25-30 %.

Кроме того, городские власти в ближайшие пять лет намерены довести дороги Петербурга до европейских стандартов. Именно поэтому в Северной столице был введен жесткий контроль за качеством строительства, который позволит увеличить гарантийный срок дорожного покрытия.

В 2020 году планируется отремонтировать дороги по 170 адресам. На эти нужды из городского бюджета выделят порядка 10,7 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в пятницу и в субботу в Петербурге перекроют несколько улиц.

Фото: pixabay.com