Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 млрд рублей

За первую половину 2019 года реализовано продукции на 46,3 млрд рублей, что на 10 % выше уровня 2018 года.

Объем производства продукции лесного комплекса за шесть месяцев 2019 года составил 40 млрд рублей, что на 11 % выше уровня прошлого года.

В профессиональный праздник — День работников леса — отрасль подвела предварительные итоги.

"Наши задачи на перспективу — рост инвестиций в лесной комплекс, увеличение доли переработки древесины и приумножение наших лесных запасов. Нацпроектом "Экология" перед нами поставлена цель — достичь к 2024 году 100% соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Доля лесного комплекса в экономике Ленинградской области составляет 12% от объема продукции обрабатывающих производств региона.

Сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за 6 месяцев 2019 года составила 2,4 млрд руб. (109% от уровня 2018 года), в том числе в бюджет Ленинградской области — 1,3 млрд руб.

За первую половину 2019 года реализовано продукции на 46,3 млрд рублей, что на 10 % выше уровня 2018 года.

В лесопромышленном комплексе трудится порядка 9 тысяч человек, среднемесячная заработная плата — более 56 тысяч рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом).

Источник: пресс-служба ЛО