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Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 млрд рублей
Сегодня, 13:42
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KaterinaKono13

Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 млрд рублей

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За первую половину 2019 года реализовано продукции на 46,3 млрд рублей, что на 10 % выше уровня 2018 года.

Объем производства продукции лесного комплекса за шесть месяцев 2019 года составил 40 млрд рублей, что на 11 % выше уровня прошлого года.

В профессиональный праздник — День работников леса — отрасль подвела предварительные итоги. 

"Наши задачи на перспективу — рост инвестиций в лесной комплекс, увеличение доли переработки древесины и  приумножение наших лесных запасов. Нацпроектом "Экология" перед нами поставлена цель — достичь к 2024 году 100% соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко. 

Доля лесного комплекса в экономике Ленинградской области составляет 12% от объема продукции обрабатывающих производств региона.

Сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за 6 месяцев 2019 года составила 2,4 млрд руб. (109% от уровня 2018 года), в том числе в бюджет Ленинградской области —  1,3 млрд руб.

За первую половину 2019 года реализовано продукции на 46,3 млрд рублей, что на 10 % выше уровня 2018 года.

В лесопромышленном  комплексе трудится порядка 9 тысяч человек, среднемесячная заработная плата — более 56 тысяч рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом). 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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