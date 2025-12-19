Объем похищенных у жителей Петербурга денег вырос на треть за девять месяцев

Средняя сумма потерь от мошенничества в Петербурге достигла 700 тысяч рублей.

Финансовые потери жителей Санкт-Петербурга от действий мошенников за девять месяцев 2025 года увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщил депутат Законодательного собрания города.

За обозначенный период правоохранительные органы зарегистрировали три тысячи случаев кражи средств с банковских счетов петербуржцев и 15 тысяч мошеннических действий. Общее количество зафиксированных случаев дистанционного хищения денежных средств достигло 18 тысяч. Средний размер ущерба по одному подобному факту в Санкт-Петербурге составил 700 тысяч рублей.

По информации депутата Андрея Рябоконя, в 2025 году на прямую линию с президентом России от петербуржцев поступило 2445 жалоб, связанных с мошенничеством. На февраль 2026 года наиболее распространенными схемами злоумышленников являются фишинговые чат-боты в мессенджере Telegram, фальшивые онлайн-распродажи сезонных товаров и предложения поддельных подарочных сертификатов. Также регистрируются случаи обмана под предлогом проверки платных подписок или возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ранее правоохранительные органы предупреждали о новой схеме, нацеленной на самозанятых граждан.

