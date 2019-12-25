Объем перевозок по расписанию достиг рекордных 3,6 млн тонн грузов за первое полугодие 2023 года на ОЖД

Наиболее популярной услугой среди грузоотправителей на ОЖД оказалась "Перевозка грузов по расписанию". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Важной особенностью перевозок по расписанию на ОЖД является доставка грузов на станции Западной Сибири, Юго-Востока и Дальнего Востока Российской Федерации, что способствует развитию этих регионов и обеспечивает надежную логистику.
Кроме того, услуга "Грузовой экспресс" также пользуется высоким спросом у клиентов, позволяя отправлять единичные вагоны с грузом в составе контейнерных поездов. За шесть месяцев было отправлено 1,9 тысячи вагонов, преимущественно в направления Вологодской, Свердловской, Иркутской, Красноярской, Новосибирской областей, Хабаровского и Приморского края.
Ранее сообщалось, что почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода
Фото: ОЖД
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