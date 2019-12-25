Объем перевозок по расписанию достиг рекордных 3,6 млн тонн грузов за первое полугодие 2023 года на ОЖД

За первое полугодие 2023 года с ОЖД было отправлено почти 3,6 миллиона тонн грузов, что составляет впечатляющий прирост в 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярной услугой среди грузоотправителей на ОЖД оказалась "Перевозка грузов по расписанию". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Важной особенностью перевозок по расписанию на ОЖД является доставка грузов на станции Западной Сибири, Юго-Востока и Дальнего Востока Российской Федерации, что способствует развитию этих регионов и обеспечивает надежную логистику.

Кроме того, услуга "Грузовой экспресс" также пользуется высоким спросом у клиентов, позволяя отправлять единичные вагоны с грузом в составе контейнерных поездов. За шесть месяцев было отправлено 1,9 тысячи вагонов, преимущественно в направления Вологодской, Свердловской, Иркутской, Красноярской, Новосибирской областей, Хабаровского и Приморского края.

Ранее сообщалось, что почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода

Фото: ОЖД