Почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода

Шесть месяцев 2023 года показывают тревожную тенденцию увеличения вандализма на территории Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
За этот период было зафиксировано 97 случаев вандалов, из которых 69 связаны с нанесением граффити на железнодорожное имущество, включая 61 поезд. Дополнительно, разбито 7 линз светофоров и отмечено 15 случаев обкидывания камнями поездов во время движения.
Правоохранительные органы приняли решительные меры, возбудив 49 уголовных дел по фактам вандализма, и уже привлекли 15 человек к ответственности по статье 214 "Вандализм" Уголовного кодекса РФ.
Железнодорожные службы призывают общественность бережно относиться к имуществу и в случае столкновения с противоправными действиями, сообщать об этом в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что на ОЖД за полгода перевезли более 3,5 тысяч домашних животных без сопровождения хозяев
Фото: ОЖД
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