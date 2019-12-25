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Почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода
Сегодня, 15:00
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Почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода

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Рост вандализма на Октябрьской железной дороге: 97 случаев за полгода, правоохранительные органы привлекают 15 человек к ответственности.

Шесть месяцев 2023 года показывают тревожную тенденцию увеличения вандализма на территории Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

За этот период было зафиксировано 97 случаев вандалов, из которых 69 связаны с нанесением граффити на железнодорожное имущество, включая 61 поезд. Дополнительно, разбито 7 линз светофоров и отмечено 15 случаев обкидывания камнями поездов во время движения. 

Правоохранительные органы приняли решительные меры, возбудив 49 уголовных дел по фактам вандализма, и уже привлекли 15 человек к ответственности по статье 214 "Вандализм" Уголовного кодекса РФ. 

Железнодорожные службы призывают общественность бережно относиться к имуществу и в случае столкновения с противоправными действиями, сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на ОЖД за полгода перевезли более 3,5 тысяч домашних животных без сопровождения хозяев

Фото: ОЖД

Теги: вандализм, ожд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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