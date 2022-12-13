Объем нераспроданного жилья вырос в новостройках Петербурга

К завершению строительства новых домов доля нераспроданного жилья достигла 36%.

Количество квартир, которые продаются в новых домах, выросло до 45,1 тысячи по сравнению с первым кварталом минувшего года. Так, предложение в сфере недвижимости поднялось до 24,5%. При этом отмечается снижения спроса на покупку жилья. Об этом сообщает компания Nikoliers.

К завершению строительства новых домов доля нераспроданного жилья достигла 36%. По сравнению с началом 2022 года этот показатель вырос на 24 %.

Ранее Орешкин заявил, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет около 2,5%. Помощник президента РФ оценил инфляционные процессы в стране.

Фото: piter.tv

