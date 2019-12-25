Не менее 30 из 480 сотрудников больницы уже переболели коронавирусом.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что медики клинической больницы №122 в Петербурге массово увольняются из-за коронавируса. Об этом заявил гравврач медучреждения Яков Накатис.

По словам Накатиса, многие из врачей сначала просто прекратили выходить на работу, а затем написала заявление об увольнении. Сколько именно уволилось сотрудников из 122 больницы не уточняется. Главврач винит в таком исходе "истерию с телеэкранов"

Та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на наших сотрудников, не все выдерживают такое давление и просто-напросто отказываются работать заявил Накатис

Известно, что в медучреждении 30 сотрудников из 480 уже переболели COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам.

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