О деле Соколова, домогательствах и сексизме. Интервью с автором открытого письма против харассмента в СПбГУ

Мы связались с Зинаидой Васильевой, автором петиции о домогательствах в главном университете Петербурга, и узнали, о чем не хотят вспоминать выпускники СПбГУ, где грань между любовью и харассментом, и почему студенты решили написать открытое письмо ректору спустя полгода после убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Почему вы решили написать открытое письмо на имя ректора СПбГУ?

Прежде всего, я хочу сказать, что я писала его не одна. Над письмом работал целый коллектив людей, моя ближайшая подруга и соавтор Марина Литвинова приняла наибольшее участие, но над этой работой стоит гораздо больше людей. Мы начали подготовку этого письма уже в ноябре 2019 года после убийства Анастасии Ещенко. Мы были шокированы, как и все, поскольку мы являемся выпускницами исторического факультета СПбГУ. Для нас это было очень личным событием, мы тоже были свидетелями подобного отношения.

Мы хотели как-то отреагировать, и мы начали тогда составлять письмо, обсуждать с коллегами и друзьями, с бывшим выпускниками, убедились, насколько нет согласия по этому вопросу. Тогда мы не довели дело до конца, в частности, потому что мы немножко завязли вот этих разговорах, и понимании того, что консенсуса никакого нет. Сейчас, когда пошло новое обсуждение в связи с письмом МГУ в журнал DOXA, мы решили, что настало время опубликовать наше письмо.

О чем ваше письмо?

Письмо направлено на изменение нормативной базы, то есть мы исходим из того, что большая часть проблемы связана с тем, что такие понятия как харассмент, домогательства, злоупотребления властью не прописаны в нормативных документах университета, даже в том этическом кодексе, который называется Кодекс универсанта, гендерное равноправие там тоже не прописано.

Отсутствие вот этой правовой рамки все время переводит дискуссию в формат каких-то личных разборок. В результате получается, что коллеги преподавателей встают на их сторону, потому что им надо защищать свой цех, а студенты активные и молодые мобилизуют свои протестные настроения, в результате получается какой-то поколенческий конфликт.

Что вы имеете в виду в письме под бытовым сексизмом и психологическим насилием?

Под бытовым сексизмом мы подразумеваем набор повседневных практик, которые очень трудно писать юридически, потому что это могут быть какие-то неуместные комментарии, какие-то шутки. Из примеров, которые просто мне приходят в голову: у нас был один преподаватель, который шутки ради говорил о том, что глубокое декольте приветствуется при сдаче экзаменов. Ну понятно, что это, мягко выражаясь, неуместный комментарий, потому что в университет студенты и преподаватели приходят не для того, чтобы смотреть друг другу на грудь.

Что касается злоупотребления властью и психологического давления, то это скорее связано с тем, каким образом студент может оказаться вовлечен в такие отношения. Я не психолог, чтобы об этом подробно разговаривать, я историк и антрополог, но понятно что тот возраст, в котором студенты приходит университет – это одновременно момент становления личности и момент определения своих собственных границ. На самом деле, многие первокурсники и второкурсники в каком-то смысле еще школьники, они находятся на этапе открытий, многое им интересно. Конечно, такие люди особенно, если они в детстве не были научены сохранять свои границы физические и психические, это все зависит от семьи и от ситуации взросления, они оказываются очень подвержены такому вовлечению.

Поддержали ли вашу инициативу действующие студенты СПбГУ?

Нет с ними прямой связи, и мы сознательно формулировали письмо от имени выпускников, чтобы не ставить под удар людей, которые находятся сейчас на истфаке. Я следила за тем, как СМИ освещали событие в связи с убийством Ещенко, и если верить тому, что мы слышим и видим, то можно поверить, что на истфаке были даны определенные рекомендации, всем студентам сказано не комментировать, не выступать. Видимо, люди, которые приехали на передачу к Малахову или Гордону, это были, так сказать, проверенные студенты или нашлась пара смельчаков.

Где грань между любовью преподавателя и студента и домогательствами?

Эмоции – это сложная сфера, опять же лучше, чтобы эту тему комментировали психологи. Я считаю, если у людей друг к другу сильные чувства, они действительно могут общаться в течение одного или двух лет, разговаривать, знакомиться друг с другом, гулять в конце концов, понимая о том, что друг друга ставят в рискованную ситуацию. По итогу этого времени, если они понимают, что чувства сильнее, они могут принять решение и зарегистрировать брак.

Я понимаю, что есть много критиков, время изменилось, но в этой ситуации брак – это та правовая рамка, которая радикально меняет статус. Очень часто преподаватели, которые имеют такие отношения, они женаты, не нужно об этом тоже умалчивать, и это тоже все знают. Это очень лицемерная история по отношению к разным сторонам: к студентке, к супруге, к сообществу, которому транслируется эта норма. Мне кажется, последнее самое драматичное: если создается такого типа норма и мода, то даже преподаватели, которым в другой ситуации не пришло бы это в голову, вдруг начинают думать, что тут так принято.тудентке, к супруге, к сообществу, которому трансл

Не приведет ли это к манипуляциям и закрытости преподавателей?

Я не думаю, что это приведет к закрытости преподавателей по отношению к студентам, потому что преподаватели встречаются со студентами, как правило, не наедине. Это формат семинаров, на которых иногда бывает три человека, в мое время такое существовало. Существует практика индивидуальных разговоров тет-а-тет при открытой двери, распространенная в США, это всем поможет избежать двусмысленности.

Для преподавателей, которые являются нормальными педагогами, я не вижу никаких рисков, честно говоря. В любом случае, каждая жалоба, конечно, должна быть расследована, должны быть какие-то выборные органы, это вопрос. Но я больше чем уверена, что более-менее на факультетах знают, у кого рыльце в пушку, а у кого нет, поэтому фильтровать здесь возможно.

По вашему мнению, как громкое убийство аспирантки СПбГУ связано с домогательствами? Можно ли было избежать трагедии?

Случай убийства Анастасии Ещенко действительно сложный, потому что там переплелись две разные проблемы: проблема злоупотребления властью и домогательств в университете и проблема домашнего насилия. Поэтому очень легко тем, кто это хочет, сказать, что это мог быть любой мужчина или женщина – любовник убил любовницу и все, это не имеет отношения к университету, но мне кажется, что невозможно не видеть прямой связи между этими проблемами в данном случае.

Если я правильно помню, Анастасия находилась с ним в отношениях с третьего курса, потом она перешла к нему в магистратуру, пришла к нему в непосредственное подчинение, писала магистерскую работу по теме, которая, может быть, даже не была темой ее прямых научных интересов. Во всех материалах, которые были опубликованы и представлены на сегодняшний день, видно, что она находилась в психологической зависимости от него.

Ректор университета как-то отреагировал на ваше открытое письмо?

Пока нет, как я понимаю. Я сейчас на карантине, но я работаю полный день, но в принципе стараюсь следить за прессой утром и вечером, но я не могу делать это круглосуточно. Кажется, пока нет.

Видео: Piter.TV