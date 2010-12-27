Шоу "ROCK + OPERA"

Этот концерт будет называться "ROCK при свечах".

ORION NEOCLASSIC MUSIC PROJECT вместе с оперными солистами сыграет акустическую программу Show "ROCK + OPERA" с роялем и органом в действующем лютеранском храме Яани Кирик. Концерт назвали "ROCK При Свечах" и он примет совсем неожиданный формат, хотя бы потому, что рок-группы в церквях выступают не так уж часто. Особая атмосфера будет создана благодаря сотне заженных свечей.

Место: храм Яани Кирик ( ул. Декабристов, 54)

Цена: от 800 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: организаторы