Нынешний подход не позволит провести массовую вакцинацию по всему миру.

ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма". Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал богатые государства проявить "вакционную солидарность" и подеиться препаратами с бедными странами. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что Гутерреш завтра выступит на заседании ООН по теме пандемии и вакцинации и призовёт страны к солидарности.

Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом. Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря

По его словам, нынешний подход не позволит провести массовую вакцинацию по всему миру. Он уверен, что проявив солидарность, государства смогут позаботиться и о своих народах, и о жителях других стран. В условиях появления новых штаммов, подчеркнул Дюжаррик, это выгодно всем.

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