На территории ОЭВРЗ хотят строить жилье эконом-класса

Власти города на Неве собираются застроить 31 га из 41 га.

На территории Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ) хотят строить жилье эконом-класса. Власти города на Неве собираются отдать под строительство 31 га. Всего заводу, входящему в Трансмашхолдинг Андрея Бокарева, принадлежит 41 га земли. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Строительство начнется на улице Седова. Поблизости будет стройка многоквартирных домов от группы "ЦДС". Кроме того, на участке между улицей Седова и Ткачей должен появиться ЖК "Дом на Седова" от компании "Эльба". А ИПС строит "Невскую Звезду" на улице Бабушкина.

Ранее мы писали, что Смольный потратит 9 миллиардов рублей на квартиры для нуждающихся петербуржцев.

Фото: pixabay.com