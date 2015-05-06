Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На территории ОЭВРЗ хотят строить жилье эконом-класса
Сегодня, 12:30
0
Alena_Zinovieva
107

На территории ОЭВРЗ хотят строить жилье эконом-класса

0
 
 

Власти города на Неве собираются застроить 31 га из 41 га.

На территории Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ) хотят строить жилье эконом-класса. Власти города на Неве собираются отдать под строительство 31 га. Всего заводу, входящему в Трансмашхолдинг Андрея Бокарева, принадлежит 41 га земли. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Строительство начнется на улице Седова. Поблизости будет стройка многоквартирных домов от группы "ЦДС". Кроме того, на участке между улицей Седова и Ткачей должен появиться ЖК "Дом на Седова" от компании "Эльба". А ИПС строит "Невскую Звезду" на улице Бабушкина.

Ранее мы писали, что Смольный потратит 9 миллиардов рублей на квартиры для нуждающихся петербуржцев.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: октябрьский электровагоноремонтный завод , оэврз , строительство эконом-жилья
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5