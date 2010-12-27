Ноябрь в Петербурге начнется с мокрого снега с дождем

Воздух прогреется до +3 градусов.

Петербург встретит последний осенний месяц с мокрого снега с дождем. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью 1 ноября северо-западный ветер достигнет скорости до 6-11 м/с, а днем снизится до 4-9 м/с. Температура воздуха прогреется до +3 градусов.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроется съезд.

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