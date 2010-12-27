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Ноябрь в Петербурге начнется с мокрого снега с дождем
Сегодня, 20:03
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nadezhda_sib

Ноябрь в Петербурге начнется с мокрого снега с дождем

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Воздух прогреется до +3 градусов.

Петербург встретит последний осенний месяц с мокрого снега с дождем. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем ожидается облачная с прояснениями погода. 

Ночью 1 ноября северо-западный ветер достигнет скорости до 6-11 м/с, а днем снизится до 4-9 м/с. Температура воздуха прогреется до +3 градусов. 

Синоптики предупреждают, что ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроется съезд

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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