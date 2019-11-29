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Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone

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А также самый большой iPhone за историю своего производства.

В следующем году Apple презентует iPhone с нестандартными размерами дисплея. Компания представит самое крупное и самое компактное мобильное устройство за всю историю своего производства, сообщило CNBS. 

Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED. Также появилась информация о том, что поставщиком экранов для смартфонов будет Samsung. 

Для сравнения, последняя модель, выпущенная компанией, имеет размер экрана 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. IPhone с 6,1-дюймовым экраном останется в продаже. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что главный дизайнер Apple официально покинул компанию

Видео: Apple / YouTube

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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