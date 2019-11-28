Главный дизайнер Apple официально покинул компанию

Айв решил развивать свой собственный проект.

Компанию Apple покинул главный дизайнер Джонатан Айв. Об этом сообщает издание Verge.

Айв трудился в "яблоке" с 1992 года, а в 1996 году он занял пост главного дизайнера фирмы. Дизайнер участвовал в создании внешнего облика Mac, iPod и iPhone,

Информация об уходе Айвы появилось в июне 2019 года. Известно, что он собирается заняться своим собственным проектом LoveFrom.

Глава Apple Тима Кук заявил, что компания станет будет работать с Айвом в создании "эксклюзивных проектов". Теперь за разработку программного и аппаратного обеспечения Apple будет отвечать операционный директор Джефф Вильямс.

Видео: YouTube / Apple