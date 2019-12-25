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Новогодняя елка на Дворцовой площади попала в топ-3 самых высоких в России
Сегодня, 9:30
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nastya960

Новогодняя елка на Дворцовой площади попала в топ-3 самых высоких в России

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Самая высокая живая ель стоит в Уфе.

Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми высокими живыми новогодними ёлками в этом году. Петербург попал в топ-3.

Самые высокие живые елки стоят на площади Ленина в Уфе (30 метров) на Соборной площади Кремля в Москве (25 метров), на Дворцовой площади в Петербурге (25 метров).

В первую десятку также вошли Сыктывкар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м).

Ранее Piter.TV выяснил, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, елка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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