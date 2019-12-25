Предновогодний ажиотаж наблюдается на рынке труда в Петербурге

За последние 30 дней петербургские компании опубликовали более 105 тысяч новых вакансий, что превышает показатели конца 2023 года на 4%.

Эксперты портала hh.ru провели исследование рынка труда в Петербурге за прошедший месяц и определили отрасли, где наблюдается повышенный спрос на сотрудников в преддверии новогодних праздников, а также те, где активность работодателей снизилась.

За последние 30 дней петербургские компании опубликовали более 105 тысяч новых вакансий, что превышает показатели конца 2023 года на 4%. По сравнению с концом 2022 года, число запросов на поиск персонала увеличилось на 51%, а относительно конца 2021 года – на 24%.

Наиболее востребованными специалистами стали сотрудники сферы продаж, включая кассиров, продавцов и менеджеров по продажам. За отчетный период работодателям понадобилось около 20 тысяч таких профессионалов. Второе место заняли рабочие различных специальностей, для которых было размещено более 19,3 тысячи предложений. Стоит отметить, что спрос на рабочую силу среди петербуржских компаний вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом. Замыкают тройку лидеров специалисты производственного сектора, для которых открыто более 15,5 тысячи вакансий.

Помимо этого, в конце года отмечается высокий спрос на кадры в строительстве, логистике, доставке товаров, а также среди обслуживающего персонала.

Ранее мы сообщили о том, что частичная занятость набирает популярность среди петербуржцев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)