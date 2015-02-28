Частичная занятость набирает популярность среди петербуржцев

За последний месяц петербургские компании разместили более 9 тысяч вакансий с такой формой работы, что превышает показатели предыдущего года на 42%.

Российские работодатели за последние 30 дней опубликовали свыше 113 тысяч вакансий с предложением временной занятости, что на 40% больше, чем осенью 2023 года. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в 2024 году и оценили популярность формата частичной занятости в Санкт-Петербурге.

Частичная занятость в городе также пользуется спросом. По данным hh.ru, за последний месяц петербургские компании разместили более 9 тысяч вакансий с такой формой работы, что превышает показатели предыдущего года на 42%. Среднее количество подобных предложений в Петербурге ежемесячно составляло более 7,5 тысяч вакансий, демонстрируя годовой прирост в 29%. Следовательно, потребность в сотрудниках, готовых работать неполный рабочий день, в Северной столице остаётся высокой.

Как считает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова, для бизнеса в условиях острого дефицита кадров временная занятость – это временное решение. Благодаря такому подходу компании могут заполнить открытые позиции и минимизировать финансовые убытки. Потери от длительного поиска и обучения нового сотрудника могут достигать половины его годовой зарплаты с учётом бонусов. Поэтому тенденция к увеличению количества вакансий с частичной занятостью будет продолжать расти в 2025 году.

Наиболее востребованы временные сотрудники в сферах транспорта и логистики (33,6%), обслуживания (32,1%) и продаж (26,5%). Наибольший годовой прирост вакансий отмечается среди обслуживающего персонала (+88,4%), розничной торговли (+85,8%) и транспортной отрасли (+80%). Однако число временных позиций сократилось в управлении персоналом (-21%), финансах (-14,7%) и страховании (-9%).

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