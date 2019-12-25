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Новогоднее шоу "Старый отель" в "Ленинград Центре"
Сегодня, 20:00
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nastya960

Новогоднее шоу "Старый отель" в "Ленинград Центре"

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Предвкушение чуда, роскошный бал, таинственные гости...

Старый отель распахивает двери для тех, кто хочет провести зимний вечер незабываемо. Это удивительное место, где исполняются мечты, открывается только раз в году. В этот вечер всё будет по-другому. Каждый зритель погрузится в завораживающую атмосферу и заберёт её частичку с собой.

В шоу участвуют:

Влад Руденко – финалист шоу "Dance Революция"-2020;

Алексей Ишмаев и Павел Майер – лауреаты циркового фестиваля Mondial du Cirque de Demain-2019;

Дмитрий Караневский – актёр театра и кино, лидер ВИА "Пролетарское танго";

Юлия Марковских – воздушная гимнастка и акробатка, обладательница престижных наград.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 16+

Возрастное ограничение: от 15 000 до 20 000 рублей

Фото: Шоу-пространство "Ленинград Центр"

Теги: шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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