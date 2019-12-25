Новогоднее шоу "Старый отель" в "Ленинград Центре"

Старый отель распахивает двери для тех, кто хочет провести зимний вечер незабываемо. Это удивительное место, где исполняются мечты, открывается только раз в году. В этот вечер всё будет по-другому. Каждый зритель погрузится в завораживающую атмосферу и заберёт её частичку с собой.
В шоу участвуют:
Влад Руденко – финалист шоу "Dance Революция"-2020;
Алексей Ишмаев и Павел Майер – лауреаты циркового фестиваля Mondial du Cirque de Demain-2019;
Дмитрий Караневский – актёр театра и кино, лидер ВИА "Пролетарское танго";
Юлия Марковских – воздушная гимнастка и акробатка, обладательница престижных наград.
Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)
Цена: 16+
Возрастное ограничение: от 15 000 до 20 000 рублей
Фото: Шоу-пространство "Ленинград Центр"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все