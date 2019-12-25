Новое восьмиэтажное здание построят для мастерских Мариинского театра

Здание появится на месте демонтируемого пятиэтажного дома дореволюционной постройки.

В Петербурге для мастерских Мариинского театра планируют построить восьмиэтажное здание. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Здание появится на месте демонтируемого пятиэтажного дома дореволюционной постройки. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Напомним, что мастерские при дирекции Императорских театров были основаны при императоре Александре II в 1874 году. Сегодня это крупнейшее предприятие России и Европы по оформлению театральных постановок.

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Фото: Piter.tv

