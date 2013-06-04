На петербургской театральной сцене родился новый Кафка

В театре СХТ прошла премьера новой постановки, основанной на письмах Франца Кафки к Милене Есенской.

О чем вы думаете, размышляя о Кафке? Наверняка, вы сразу же вспоминаете мрачную атмосферу и экзистенциальность его рассказов. Критики охарактеризовывают произведения мастера как пропитанные безысходностью. А вот режиссеры спектакля "Кафка. Письма к Милене" решили не останавливаться на творчестве писателя и обратился к личности автора. Константин Соя предложил труппе театра "СХТ" поставить спектакль по письмам немецкого литератора к своей возлюбленной - Милене Есенской. А режиссер-постановщик театра Владимир Литвинов поддержал артиста и помог воплатить эту идею в жизнь:

"Социально-художественный театр отличается от других театров тем, что главную роль и главную скрипку играет его величество актер. Люди здесь свободны, люди здесь творцы! И мы эту свободу и эту жажду творчества должны поддерживать, а не убивать ее на корню, превращая людей в исполнителей. Каждый проект приносит отдельный артист, и он это тащит на себе. А мы взращиваем это семечко, помогаем ему прорасти. Это что-то необходимое теперешнему театральному пространству Петербурга. Владимир Литвинов

Сказать, что в этой постановке произошло полное погружение в мир литератора - не сказать ничего. Костюмы, декорации, маски, куклы, музыка – все создавали сами актеры. Константин Соя вынашивал в себе эту идею еще с 2013 года, именно тогда к нему в руки попали "Письма к Милене" и была создана первая небольшая постановка.

Пять лет понадобилось актеру для воплощения нужных образов. На протяжении этих лет, образы менялись, исчезали и появлялись вновь, и тоько в театре СХТ обрели свое необходимое воплощение:

У нас вообще не было Милены, она где-то там, это идеальный образ. На финальной стадии мы поняли, что Милена все же должны быть, но как-то иначе. В итоге, идеальной она все равно остается где-то там, а здесь появилось то не совсем реальное, что Кафка сам создает. Его фантазия о ней. И эта история, конечно, не о Милене, а о ее призраке, об образе в его голове. Константин Соя

Владимир Литвинов обьясняет, что для него Кафка в этом спектакле открылся совершенно по-особенному. Это, безусловно, гений, который погрузился настолько в свои переживания, что посредством их, на его примере, люди могут что-то понимать в этой жизни.

Любовь, она бывает разной: злой, смешной, комичной, не такой, как мы себе ее представляем. Мы захотели эти виды показать. Как любовь трансформируется. Она не одинакова в течение всей жизни. Она начинается с одного, и заканчивается совсем иначе. Эволюция любви происходит в письмах Кафки к Мелене. Владимир Литвинов

Создатели спектакля считают, что предпоследний монолог Константина в роли Кафки – один из величайших монологов мировой драматургии. И только ради него одного на спектакль нужно сходить. Ведь письма Кафки практически не читают, а только в них писатель раскрывается совершенно с иной стороны.

"Я люблю не тебя, а нечто большее, мое, дорованное тобой бытие.." - это самые важные строки для меня в этом спектакле. И монолог "Зверь лесной" -обнажает суть человеческую, он для меня самый откровенный, мне кажется, что все было затеяно ради него. Константин Соя

Театральное воплощение счастливой и одновременно с этом трагической истории чувств двух молодых людей заняло у постановщика пять лет. Режиссер попытался разрушить стереотипные суждения о Кафке и представить писателя как лирического персонажа. Складывается ощущение, что на полтора часа, мастер "превращения" открыл присутствующим свое самое дорогое и трепетное, впустил в саму глубь себя. И кто знает, может некоторые перенятые мысли станут толчком для метаморфоз в самих зрителях?

Ему нужна его тьма, ему нужен тот, кто это принял, а она, как бы он ее не любил, они не могут быть вместе. Это что-то, что нужно художнику. Не то, чтобы его творчество понимали, а разделяли, так же как он. Константин Соя