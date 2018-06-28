На Гражданском проспекте обвалился асфальт

На проезжей части образовалась большая дыра.

В ночь на 10 марта на проезжей части, рядом со станцией метро "Гражданский проспект" обвалился асфальт. Очевидцы рассказали о большой дыре, которая образовалась на дороге. В сети появились фотографии с места происшествия.

В комментариях петербуржцы пошутили, что на месте обвала появился новый бесплатный вход в городскую подземку или портал в неизвестное измерение. Некоторые выразили уверенность, что грунт обрушился по принципу отечественной валюты.

"Так вот куда рубль упал", - отметил один из комментаторов. "Рубль оттуда не вылезал. Туда нефть рухнула", - добавил другой.

Уточняется, что асфальт в этом месте начал проваливаться еще днем 9 марта. По словам местного жителя, изначально там была небольшая впадина. Однако потом асфальт обвалился еще сильнее. Опасное место огородили забором.

Ранее в аварии с пятью автомобилями на Комендантском проспекте пострадал подросток.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб