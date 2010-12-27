Новый способ заработка: петербуржцы за деньги показывают иностранцам свои квартиры 

В данный момент в городе есть два таких популярных места.

Петербуржцы за деньги показывают иностранцам свои квартиры. Об этом сообщают "Невские новости".

В данный момент в городе есть два таких популярных места. Первая квартира находится на 3-й линии Васильевского острова в доме №20 и называется "Музей-квартира Леонтия Бенуа", а вторая "Квартира доходного дома" им. Н.В. Юхнёвой расположенна на улице Фурштатской в доме № 9.

На этих объектах воссоздали интерьер XIX–XX веков. Так, в квартиру на Васильевском острове вернули утраченные предметы быта. Находчивые петербуржцы отметили, что до 1914 года там висела знаменитая картина Леонардо "Мадонна с цветком", которая сейчас красуется в Эрмитаже.

А по второму адресу с начала ХХ века проживает шесть поколений семьи Н.В. Юхнёвой.

Авторы проекта заявили, что горожане, которые сделали евроремонт в в таких квартирах, поучаствовать в проведении экскурсий не смогут.

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Фото:pixabay