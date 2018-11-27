Ивановский художник, пропавший на 40 лет, появился в Петербурге

В АРТМУЗЕ проходит выставка картин, которые писались не одно десятилетие.

Вячеслав Ершов пропал с радаров друзей и знакомых 40 лет назад. После художественной академии он начал искать себя и свой собственный стиль, что каким-то образом привело его к бомжеванию. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства того врмени, у художника всегда были с собой карандаши и блокнот. Все годы скитаний он продолжал делать наброски, которые впоследствии, спустя четыре десятилетия, перевоплотились в исполинские полотна с претензией на гениальность.

Из того классического образования, которое нам давалось - надо было найти свой язык. Потихоньку, когда приобрел мастерскую, я замахнулся уже на размер, на формат на такой большой. От того, что носил с собой в кармане еще и библию, то библейские сюжеты сами вылезли, как внутреннее побуждение о чем-то сказать, о чем-то поделиться.

Скитания и постоянная практика позволили Вячеславу найти собственный живописный язык. Теперь картины напоминают большой и сложный пазл, с потрясающими цветовыми находками. И хотя, кажется, все картины носят в себе сценки духовного содержания, художник просит не обращать внимание на названия и темы, потому что упор он делал именно на живопись.

Вот сердце должно быть сформировано на хороших нравственных началах, и если это нравственное начало есть, тогда и будет не гламур, не порно, а хорошая тема возникнет. Человек должен сам эту жизнь формировать, а потом уже работа с холстом - и есть правка тебя самого, твоей внутренней составляющей. То, что есть внутри - то и будет. Всякая штука - это инспирация самого человека, каков ты?

Эти картины - исповедь самого Вячеслава без привязок к религиям и философиям. Художник считает, что все творчество должно быть исповедничеством.

Несмотря на то, что многие действительно сочли художника гением, это лишь вторая выставка за всю его жизнь.

Я долго работаю, ухожу от нее. Темы иногда просто изначально не знаю, я просто занимаюсь больше языком живописным, ритмами, пластикой, а сюжеты вырастают от того, чем ты наполнен. Вот и возникают темы , сюжеты, и все остальное, как некое воплощение. Тут есть разговор с Библией. Цвет - это просто уже дань времени... и от того, что ты высказываешься, хочешь прокричать, может быть громко. Я немножко был аккуратный в академии, монохромный даже, а тут все как-то прорвалось само собой.

Оценить глубину масштабных работ ивановского искателя можно до 2 апреля в АРТМУЗЕ. Вход свободный.

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин