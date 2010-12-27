Новый региональный оператор по отходам в Ленобласти рассказал о планах на 2019-2020 год

Сейчас заключаются договора с субподрядчиками и открываются полигоны.

Начальник Управления Ленобласти организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов рассказал о процедуре работы нового регионального оператора по уборке бытовых отходов. С 24 апреля АО Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти подписало контракт в ведомством. Компания выбрана на конкурсной основе в качестве регионального оператора. В ближайшее время представители организации займутся подписанию соглашений с местными фирмами по сбору, сортировке и утилизации мусора.

Одним из приоритетных направлений станет утверждение единого тарифа. Для этого необходимо провести мероприятия по договорам с подрядчиками и организовать конкурсный отбор подрядчиков. По самым скромным подсчетам, это более ста тысяч договоров. Большую часть планируют закрыть к сентябрю-октябрю. Все перевозчики будут участвовать в открытом конкурсе в зависимости от зональности. Отбор будет прохоить на сайте Торги.ру.

Официальное исполнение соглашений с Правительством будет начато с 1 января 2019 года. К этому времени региональный оператор определится к выбранными подрядчиками, объектами и полигонами. Известно, что он же будет получать государственные средства, а затем самостоятельно распределять их между участниками цепочки. Обязательства между оператором и Правительством оформлены на десять лет.

Генеральный директор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти" Хасиев Олег рассказал, что сейчас предприятие имеет все необходимые ресурсы. Уже есть договора с пятью полигонами в Сланцевском, Волховском, Всеволожском, Приозерском районе и под Кингисеппе. Каждое пространство расположено на 50 километровом удалении от ближайших населенных пунктов. Первый из них - откроется в мае 2018 года под Приозерском.

Утилизация объектов будет изначально проходить через мусоросортировочные комплексы. Там все фракции, которые нельзя закапывать отберут, а остальное - захоронят. Большинство действующих полигонов будут рекультивированы. Останутся только Выборгский и Кировский.

Относительно пластика сейчас разрабатывается система отдельного уничтожения в обход захоронений. Подрядчик планирует договориться к 2019 году со специализированными предприятиями. Однако, на данный момент центролизованной схемы нет.

На период с 2019 по 2020 уже утверждена инвестиционная программа развития.

Фото: Piter.tv