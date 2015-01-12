Новый парк появится в Красногвардейском районе у аллеи Евгения Шварца

Здесь обустроят пешеходные дорожки, зоны тихого отдыха, высадят цветники и декоративные кустарники, установят малые архитектурные формы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах по созданию нового парка в Красногвардейском районе. Зона отдыха появится вблизи домов 5, 7 и 11 по аллее Евгения Шварца.

В настоящий момент территория представляет собой неблагоустроенную зелёную зону. После завершения проектных работ здесь появятся пешеходные дорожки, зоны для спокойного отдыха, а также цветники и декоративные кустарники. Дополнительно в парке установят малые архитектурные формы.

Реализация проекта начнётся после завершения всех необходимых согласовательных процедур.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Петергоф" откроется музей, посвященный подвигу послевоенных реставраторов.

Фото: Пресс-служба Смольного