Новый концертный сезон Петербургской Филармонии будет посвящен Шостаковичу

Филармония Санкт-Петербурга открывает новый, 105-й концертный сезон, приуроченный к дню рождения выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича. Эту новость сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В программу вечера войдут композиции, созданные в разные периоды творчества великих композиторов. Так, слушатели смогут насладиться произведениями последнего периода жизни Шостаковича — сюитой на стихи великого итальянского художника и поэта Микеланджело Буонарроти. Помимо этого, публике представят сочинения учеников маэстро, в частности Бориса Тищенко, а также знаменитое произведение Петра Ильича Чайковского, посвящённое трагической судьбе героини средневековых легенд — Франчески да Римини.

Борис Пиотровский поделился записью фрагмента репетиции, отметив профессионализм и вдохновение артистов оркестра, которым управляет народный артист России Николай Алексеев. Исполнение сольной партии доверено известному мировому оперному певцу, баритону Борису Пинхасовичу.

Видео: Telegram / Пиотровский Online