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Новый фильм Тайки Вайтити победил на кинофестивале в Торонто

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Картина выйдет в широкий прокат в октябре 2019 года.

Комедия Тайка Вайтити "Кролик Джоджо" получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Главные роли в фильме сыграл сам Тайки Вайтити, а также Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон и другие. 

По сюжету фильма скромный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, сталкивается с непониманием со стороны матери и шутками ровесников. Герой придумывает себе  воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который кардинально отличается от фюрера Третьего рейха.

Фестиваль в Торонто проходил с 5 по 15 сентября представят 333 фильма из 84 стран. Россию на нем представлял фильм Кантемира Балагова "Дылда".

Видео: YouTube/FoxSearchlight

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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