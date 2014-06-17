В США впервые создали робота, который может ходить и летать

Пока робот плохо взаимодействует с окружающими предметами.

Инженеры из Калифорнийского технологического института создали гибрид шагающего робота и летающего дрона. Информация о разработке была опубликована в журнале "Science Robotics".

Робота назвали LEONARDO, сокращенно — LEO. Он может выбирать, что делать — ходить или летать — в зависимости от препятствия, а также может сочетать сразу 2 навыка. LEO весит 2,5 кг, а его рост — 75 см.

Разработчики надеются, что их создание сможет совмещать в себе оба типа машин, при этом чем-то придется пожертвовать. Так, например, он пока не может забить гвоздь. Пока это первый прототип гибридного аппарата. Ожидается, что его "потомки" смогут помогать при стихийных бедствиях и других происшествиях.

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