  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:43
109
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США впервые создали робота, который может ходить и летать

0 0

Пока робот плохо взаимодействует с окружающими предметами.

Инженеры из Калифорнийского технологического института создали гибрид шагающего робота и летающего дрона. Информация о разработке была опубликована в журнале "Science Robotics".

Робота назвали LEONARDO, сокращенно — LEO. Он может выбирать, что делать — ходить или летать — в зависимости от препятствия, а также может сочетать сразу 2 навыка. LEO весит 2,5 кг, а его рост — 75 см. 

Разработчики надеются, что их создание сможет совмещать в себе оба типа машин, при этом чем-то придется пожертвовать. Так, например, он пока не может забить гвоздь. Пока это первый прототип гибридного аппарата. Ожидается, что его "потомки" смогут помогать при стихийных бедствиях и других происшествиях. 

Ранее Amazon представила ассистента в виде домашнего робота. 

Видео:

Теги: дрон, робот, технологии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии